Seakasvatajad on hoolsamaks muutunud

Ametnikud kontrollisid 132 farmi, millest 16 said ettekirjutusi. Valdavalt olid need seotud desobarjääride ja desinfektsiooni efektiivsusega. Näiteks tuvastati kontrolli käigus, et olemasolev desomatt jalanõude jaoks on amortiseerunud ning raskesti puhastatav, mis omakorda võimaldab mustuse kogunemist ja vähendab desinfektsiooni efektiivsust.