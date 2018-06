Eksisid need, kes arvasid, et Väätsa Agro põldudele on pimeduse varjus maandunud tundmatud objektid. Eredates valgusvihkudes tegutses hoopis kolm meest, kaks Scania veoautot, üks Claasi traktor – kõigil mõttes, kuidas suur-suur hulk läga tähistaeva ja täiskuu all põldudele vedada.