Gümnaasiumi lõpetajatel avaneb võimalus omandada väärt amet töökohapõhise õppes

Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsari sõnul pakuvad koostööprojektis osalevad ettevõtted ja kutsekoolid noortele võimalust õppida selgeks väga praktilised ametid. „Tehnoloogia arengut arvestades on selge, et praktiliste oskustega ja oma valdkonna IKT-lahendusi tundvaid spetsialiste vajatakse nii täna kui ka tulevikus. Töökohapõhises õppes saavad noored õppida oma ala meistritelt ja leiavad väärt töökohad,“ sõnas Tamsar.

Täna õpib töökohapõhises õppes üle 2500 õppuri, kelle keskmine vanus on 38,8 aastat ning nad on valdavalt juba õpitavas valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad end erialaselt täiendada ning saada kutsekvalifikatsioon või koolitunnistus. Samas on meil terve hulk noori, kellel puudub erialane väljaõpe ning kes peale keskhariduse omandamist siirduvad edasiste õpingute asemel pigem tööturule, et saavutada majanduslik sõltumatus.