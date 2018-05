Pindamisest libedaks muutunud teel juhtus avarii

Kaks aastat tagasi teed remontinud AS Eesti Teed on pigi vastu võidelnud teele liiva puistates. Eile kaeti tee killustikuga, kuid see muutis sõidutee väga libedaks.

Täna hommikul kella 7 ajal juhtuski nimetatud teelõigul liiklusõnnetus, kus üks autojuht kaotas oma sõiduki üle kontrolli ja auto paiskus üle kraavi kergliikusteele.

Järva-Jaani vabatahtlik päästja Arto Saar selgitas, et õnnetuse hetkel võis maanteel sõita 50 kilomeetrit tunnis, kuid nüüdseks on kiirust piiratud juba 30 kilomeetrile tunnis.

Saar selgitas, et kohati on tee pindamise tõttu nii libe nagu sõidaks kiilasjääl.