Väätsal kasvanud kartulid jõudsid krõpsupakkidesse

“Krõpsude valmistamiseks tavaline toiduks kasutatav kartul ei sobi,” selgitas Väljataguse Agrotööstuse juht Margo Heinmaa. “Kartulilaastude jaoks kasvatame hetkel Väätsal Sorentina sorti, mis on tavakartulist oluliselt kõrgema kuivaine sisaldusega ja madalama suhkrusisaldusega. Krõpsude jaoks mõeldud kartulit tuleb säilitada kontrollitult kõrgemal temperatuuril kui tavakartulit. Oleme Taffeli brändile kartulit kasvatanud juba 3 aastat, aga nende julge samm tuua turule ainult Eesti kartulist valmistatud krõpsud, teeb uhkeks küll,” lisas Heinmaa. “Tavaliselt on krõpsukartul anonüümne, peale tootja ei tea keegi, kus tooraine on kasvatatud. Taffeli otsus varuda kartulit Eestist on tunnustus ka siinsele põllumajandusele.”