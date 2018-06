Lastekaitsepäev, 1. juuni peab saama riiklikuks tähtpäevaks!

„Laps ei ole väike täiskasvanu, täna on ta aktiivne, mõtlev, leiutav ühiskonnaliige, keda just sellisena peaksime hindama ja esile tõstma“, ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Lastekaitse Liit kutsub üles väärtustama lapsi ja tähistama tänast päeva, 1. juunit, riikliku tähtpäevana rõhutades sellega laste olulisust Eestile kõrvuti emade, isade ja vanavanematega – on ju ka neil oma riiklik tähtpäev. Leiame,, et Eesti riik on lapsesõbraliku ühiskonnana valmis selleks, et 1. juunil tähistada lastekaitsepäeva riikliku tähtpäevana.