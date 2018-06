Järva Teataja kirjutas paar nädalat tagasi sellest, et tööle hakkas Paide Lembitu pargis olev purskkaev, ent türilastel tuleb suvist veemängu veel nädal või poolteist oodata.

Türi halduse juhataja Enn Mäger nentis siis, et Türi kesklinna pargis purskkaevu veel tööle ei saada. «Pumbasüsteemi kontrollimisel selgus, et külm või miski muu oli sellele liiga teinud ning see ei hakanud tööle,» põhjendas ta.