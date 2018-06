Kutsehariduskeskuse mannerg võtab teiste omasugustega ringrajal mõõtu

Seda kõike selleks, et 1997. aastast pärit Ford noormehi, nende juhendajat ja kooli täna Pärnu lähistel Audrus asuval auto24 ringrajal sõidetaval odavautode kestussõidul «Mannergute mõõduvõtt» päris häbisse ei jätaks. Vaata galeriid!

«Mannergute mõõduvõtt» on odavautode kestussõit.

Korraldajad kirjutavad selle kohta nii: see on meeskondlik, meelelahutuslik, mittesportlik kestussõit, mille eesmärk on tuua kokku sõbrad, kes annaksid vanale, aeglasele ja muul põhjusel ühiskonnas ära põlatud autole veel viimase võimaluse end näidata ja tuua MMilt karikas.

Võistlusautode hinnapiir on umbes 700 eurot. Võimsusklasski on piiratud: 75 kW tonni (auto tühimass ei tohi olla suurem kui 1500 kg) kohta. Võistkonnas võib olla kuus sõitjat ja nad vahetuvad.

Kuna tegemist on mõõtuvõtu mitte võidukihutamisega, siis pole kiirus, mida autoromudest saab välja pigistada, kõige tähtsam. Eesmärk on meeskondlik ja meelelahutuslik mittesportlik kestussõit.

Seetõttu kutsuvad kohtunikud autod, mis paistavad silma liigse kiirusega, vahepeal boksi, kus sõitjail tuleb lahendada meelelahutuslikke ülesandeid. Nii on üritus huvitavam ja pealtvaatajatelegi paeluvam.

«Kui paljud tulevad mannergutele sõud tegema, siis meie läheme pigem veenduma, et auto peab kestussõidu vastu. See on meie praktilise õppe praktiline väljund,» ütles poiste juhendaja Tõnu Taalimäe.

Autot ehitas autotehnikute teine kursus, peamiselt kaheksa kuni kümme noormeest. «Selgitamaks välja, kes pääseb võistluspäeval autot roolima, tegime Põltsamaa kardirajal omalaadse tuleproovi. Need, kes näitasid end kardiroolis osavamalt, said võimaluse piloodina üles astuda. Raja äärde kaasa elama on oodatud aga kõik asjaosalised. Üritus on ju fun,» lausus Taalimäe.

Järvamaa kutsehariduskeskuse võistlusauto number on 995.

Järgmine mannergute mõõduvõtt toimub juulis.