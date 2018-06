Hetk hiljem anti teada, et tulekahju ohustab juba hooneid. Paide operatiivkorrapidaja ütles, et hooned olid kulupõlengule lähedal, kuid tule levikule pandi kiiresti piir. "Järva-Jaani vabatahtlikud said tulele kiiresti jaole," ütles ta. "Paide komando päästjad käisid ka kohal."