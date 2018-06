Nemad on tänavused võidutule toojad

Endel Nurmsalul on kaitseliitlase staaži juba 12 aastat. Nende aastate jooksul on Endel kaaslastele silma jäänud kui kohusetundlik, abivalmis ja rõõmsameelne kamraad. Lisaks sellele, et Endel on ise aktiivne kaitseliitlane, on ka pea terve tema pere, alustades abikaasast ja lõpetades lapselastega, ühel või teisel viisil Kaitseliidu seotud.

Sel aastal on Endel omale üheks eesmärgiks seadnud Kaitseliidu vabatahtliku noortejuhi kursuse lõpetamise ja tegeleb aktiivselt ka Noorte Kotkaste Retla rühma tegevuse taaskäivitamisega. Endel on mees, kes jõuab palju. Lisaks Kaitseliidu tegevusele on ta ka Vabatahtlikus Reservpäästerühmas hinnatud meeskonnaliige.

Merje Mihkelsaar on naiskodukaitsja aastast 2003. Ta on alati särav ja motiveeritud. Oma rõõmsa meele ja teotahtega on ta nakatanud ka teisi naiskodukaitsjaid ning kujundanud sellega kogu Järva ringkonna nägu. Oma tasakaalukuse, aktiivsuse ja mitmekülgsusega on ta kõigile eeskujuks. Tuntuim on tema tegevus toitlustamisega nii maleva ja noorte õppustel kui ka väljaspool Kaitseliitu. Ta ei kohku ära kui toitlustada tuleb ka 1000 inimest. Lahkelt on ta nõus oma oskusi noortele ja teistele naiskodukaitsjatele edasi andma. Sellest aastast on ta toitlustus erialagrupi juht. Oma panuse annab ta ka ringkonna juhtimisse, olles ringkonna juhatuse liige. Lisaks on ta Järva ringkonna rahvatantsurühma Kõver küünarnukk särav liige. Merje on ehe näide sellest, et kui on olemas tahe on ka olemas võimalus.

Sten Ivantšik on Noorte Kotkaste Türi „Hundi“ rühma liige 2014. aastast. Selle aja jooksul on ta oma eeskujuliku ja asjaliku käitumisega nii oma kaaslastele kui ka rühmapealikule silma jäänud. Kaaslased iseloomustavad Steni sõnadega: „Steni peale saab alati kindel olla. Kui ta midagi lubab, siis ta seda ka teeb.“ Noorkotkana omab Sten II järku, erialadest on Sten omandanud kalamehe, laulja, matkaja ja muusiku erialad.

Steni lisaväärtuseks on kindlasti ka tema rahulik olek. Olgu olukord kui tahes raske, ikka suudab ta oma rahuliku ja abivalmis olekuga ka teisi innustada. Seepärast on ta, noorkotkaste ja kodutütarde võistlustel, alati kõrgelt hinnatud meeskonnaliige. Sten omase põhjalikkusega on rühma- ja malevalaagrites ettevalmistanud ja läbiviinud erinevaid tegevuspunkte.

Lisaks noorkotkaks olemisele on Stenil veel ka palju muid põnevaid hobisid: ta käib jahimeestega koos metsas ajajaks, samuti armastab ta väga kalal käia. Lisaks on Steni endale avastanud meditsiini ja esmaabi, omandades oskusi nii Kaitseliidus kui ka kiirabis.

Heli Hiiemäe on Kodutütarde Järva ringkonna Paide Paepiigade rühma kodutütar juba 2011 aastat. Kogu selle aja on ta olnud aktiivne, teotahteline ja asjalik. Ta panustab meelsasti nii rühma tegemistesse, aga esindab oma ringkonda ka vabariiklikel üritustel. Rühmavanemal on temast tänaseks juba väga suur abi, sest Heli panustab meelsasti oma aega noorematega tegelemisse, andes edasi oskusi, mida ta kodutütrena ise on õppinud. Tal on palju häid ja uuenduslikke mõtteid, mida ta ka julgesti väljendab. Heli on kohusetundlik ja sõnapidaja. Kui ta midagi lubab, on teada, et lubatu saab õigeaegselt ja hästi tehtud.

Heli on sportlik tüdruk. Ta on juba aastaid ja edukalt tegelenud ujumisega. Viimastel aastatel on lisandunud ka taliujumine, milles ta koguni maailmameistrivõistluste tasandini kaasa lööb. Kodutütrena on ta oma sportlikke võimeid ja matkatarkusi aastast aastasse lihvinud just matkamängudel, osaledes nii maleva tasandil kui ka vabariiklikul Ernakesel. Heli on hea meeskonnaliige, tugev lüli igas tiimis. Ta oskab kaaslasi innustada ja toetada raskel hetkel. Ise on ta loomult rahulik, tasakaalukas ja kindel.

Heli on II järgu kodutütar. Teda on autasustatud mitmete tänukirjadega, uhkusega kannab ta vormil kodutütarde hoolsuspaela ja hoolsusmärki. Oma rühma noorematele kodutütardele on ta suur eeskuju, sest hoolimata oma tegusast elust väljaspool kooli, õpib Heli väga hästi ning on tegus ka õpilasomavalitsuses.