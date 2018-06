Hulk sülearvuteid jagatakse niisama laiali

Tieto ning Vaata Maailma abiga annetatakse 1000 kasutatud Swedbanki äriklassi arvutit maakonnakeskustele, koolidele ja raamatukogudele, et arendada inimeste digioskusi üle Eesti.

Kokku laekus sooviavaldusi 3200 arvutile 470 organisatsioonilt üle Eesti. Kuigi annetatavate arvutite hulk on suur ja teadaolevalt on tegemist mahukaima kasutatud arvutite annetusega Eestis, näitab taotluste arv selgelt, et vajadus on tunduvalt suurem ja mitmetes Eesti piirkondades riistvara ajale jalgu jäänud.

„Meil on väga hea meel, et saame väga paljude inimeste elu paremaks teha. Arvutid saavad uue kodu just seal, kus nende abil plaanitakse eestimaalaste digioskusi kõige otstarbekamalt arendada,“ ütles Vaata Maailma juhatuse liige Kristi Kivilo. „Soovisime eelkõige toetada organisatsioone, millel ei ole teiste konkursside näol palju võimalusi riistvara taotlemiseks, kuid näiteks igapäevaste e-teenuste kasutamiseks ja digioskuste arendamiseks on vahendeid ilmselgelt vajaka.“

Hetkel on käimas taotluste ülevaatamine ning annetuse saajad tehakse teatavaks 04. juunil.

Avaldusi esitati kõigist maakondadest üle Eesti – enim Harjumaalt, Lääne-Viru ja Tartu maakonnast. Eesti Maaomavalitsuste liidu infotehnoloogia spetsialisti Henri Pooki sõnul on kvaliteetsete arvutite jagamine väga tervitatud, sest omavalitsuste avaliku teenuse allasutustes on arvutite kvaliteet nii riist- kui tarkvaraliselt väga ebaühtlane.

„Arvutites olev äriklassi operatsioonisüsteem võimaldab arvutid võtta ka keskhaldusesse, et rakendada asutuse turvapoliitikat, mis vastaks Eesti Linnade ja Valdade liidu avaldatud kohalike omavalitsuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu miinimumnõuetele. Ehkki kasutatud, on need arvutid kolm-neli aastat kindlasti veel sihipäraseks kasutamiseks sobilikud. Neile uue rolli andmine toetab ka keskkonnasäästlikku mõtteviisi,“ ütles Pook.