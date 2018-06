Lavameistrid seavad üles balleti "Uinuv kaunitar" dekoratsioone

Lava valmisseadmine etenduseks algas täna, kui kaks autokastitäit lavadekoratsioone Paidesse jõudis ning lavameistrid neid lõuna paiku üles sättima asusid. Rahvusooper Estonia pealavameister Mario Madiste ütles, et Paide lava jaoks tuleb teha mõningaid kohendusi, sest lava on madalam kui Estonias ning dekoratsioone on seetõttu raskem peita. "Kui kodus võtab etenduse ülesseadmine umbes kolm tundi aega, siis siia tulime päev varem kohale," rääkis Madiste.

Lavatehniliselt "Uinuv kaunitar" tema sõnul väga keeruline etendus ei ole. Etenduse ajal on lava taga 8-liikmeline lavameistrite meeskond, kes dekoratsioone liigutab. Lavameistrite ülesanne on ka kindlustada, et dekoratsioonid tantsijate raskusele vastu peavad. Sel eesmärgil ei pidanud üks töömeestest paljuks ka ise romantilisse voodisse pikali heita.

Estonia alustab homset Paide päeva kell 10, kui Paide Muusika- ja Teatrimaja kammersaalis algab Eesti muusikale pühendatud "Kontsert kõige pisematele". Kontsert kestab 45 minutit ning sinna on oodatud lapsed alates beebieast. "Uinuv kaunitar" on laval kahel korral - päevane etendus algab kell 13 ja õhtune kell 19.