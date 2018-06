"Kaheraudset" saab varsti küsida kaks korda suuremalt müügipinnalt

Circle K Eesti ASi kinnisvara projektijuht Jaan Linnas ütles, et kõige olulisem uudis klientidele on müügisaali suurenemine kaks korda ning et kogu ehituse ajal on nii mugavuspood kui tankurid avatud. „Müügisaali suurenemisega tuleb jaama valgust ja avarust juurde ning toote ja teenustevalik paraneb veelgi. Kliente hakatakse teenindama senisest suuremal toiduvalmistamise alal, mis võimaldab oluliselt laiendada nii pakutavat tootevalikut kui tõsta teeninduskiirust,“ lisas ta. „Puhkepausi võtta soovivate klientide tarbeks saab Märjandi teenindusjaam tavapärase aknaaluse istumisala, kus vajadusel saab ka nutiseadmeid laadida.“