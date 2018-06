Täna hommikuks oli Omniva pakiautomaat püsti ka Järva-Jaanis. Järva vallavanem Rait Pihelgas andis teada, et kuna pakiautomaatide paigaldused on planeeritud ajakavast maas, siis kinnitas Omniva, et Järva-Jaani postkontor on avatud kuni juuli lõpuni ning on toetavaks teenuseks pakiautomaadile.