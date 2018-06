Kurikuulsat teelõiku hakkab ehitama Järvamaa firma

"Töövõtja saab ehitustöödega alustada eeldatavasti juulis," ütleb linnapea Taavi Aas pressiteate vahendusel. "Väga mahukate tööde kogumaksumus on ligi 41 miljonit eurot ning töödega jõutakse lõpule 2020. aasta kevadel."

Aas lisab, et Reidi tee ehitamise ja parima lahenduse üle on aastaid vaieldud. "Nüüd lõpuks saame kogu linna ja reisisadama jaoks äärmiselt olulise tee ehitamisega pihta hakata," ütleb Aas. "Vastupidi vastaste poolt avalikkuses kujundada püütud arvamusele ei ole tegemist üksnes magistraaliga sõidukite tarvis – rajatakse 14 kilomeetrit sõidu-, jalg- ja kergliiklusteid, millest sõidutee pikkus on vaid kaks kilomeetrit."