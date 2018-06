Mets annab järvalastele tööd ja leiba

Mets annab rohkem tööd üksnes Võrumaal, kus selle valdkonnaga on seotud 18 protsenti töötajatest.

Samal ajal on Harju-, Hiiu- ja Ida-Virumaal selle valdkonnaga hõivatud alla kolme protsendi töölistest.

Statistikaameti andmetest selgub, et metsa- ja puidutööstus annab Eestis tööd ligikaudu 34 000 inimeseleehk viiele protsendile hõivatutest.

Eesti metsa ja puidutööstuste liidu tegevjuhi Henrik Välja ütlust mööda on metsa- ja puidutööstus maapiirkondades üks olulisimaid tööandjaid.

Liidu liikmesorganisatsioonide keskmine palk oli eelmisel aastal 1400 eurot. "Seejuures tuleb arvestada seda, et need töökohad asuvad suuremas osas maapiirkondades, kus palgad üldiselt jäävad oluliselt alla Eesti keskmist," lausus Välja. (JT)