Teatri avalike suhete juht Mari Nurk ütles, et kahe näitleja lapsehoolduspuhkuse ajaks ühinevad trupiga muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli lõpetav Ilo-Ann Saarepera ja Laura Peterson, kes on ka varem Ugala lavastustes kaasa teinud. «Mõlemad osalevad juba Ugala teatri 99. hooaja avalavastuses «Naine merelt», mille lavastab Andres Noormets. Laura Petersoni kanda on seal peaosa,» rääkis Nurk.