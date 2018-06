Üleskutse: rutikverelased, tagasi oma juurte juurde

Raul Roosimaa ütles, et nendeks küladeks on praegu Järvamaa piiridesse kuuluvad Pendimetsa ja Rutikvere ning Põltsamaa valla koosseisu kuuluvad Kõrkküla, Väljataguse, Arisvere, Sopimetsa, Vabriku, Unvilla ja Nurga külad. Kokku kuulus kunagise Rutikvere valla koosseisu 9 küla 147 taluga ja ligemale tuhande elanikuga. Iseseisva vallana tegutseti 1939. aastani.

On valminud raamat selle valla küladest, taludest ja inimestest. Enamus koduloolisest uuringust selles raamatus haarabki aega selle valla loomisest kuni likvideerimiseni. Vald loodi 1866. aastal. Ühtekokku sai vald tegutseda iseseisva vallana 73 aastat. Raamatusse on lisatud kõigi külade kaardid kust saab leida oma esivanematele kuulunud talude asukohad ja lugeda kes seal elasid 1900- 1925. mälestusi. Raamat on osaliselt abiks ka perekonna ajaloo uurijatele. Raamat on illustreeritud paljude ajalooliste fotodega.