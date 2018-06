Arvamusfestivalil on fookuses suhtluskultuur, Balti koostöö ning demokraatia olemus

Festivali eestvedaja Maiu Lauringu sõnul on tänavusel festivalil eelmistega võrreldes kavas rohkem Eestist kaugemale ulatuvaid teemasid. “Arvamusfestivali üks põhiväärtusi on avatus ning sellest lähtudes oleme programmi valinud eri riikide kogemusi kokku toovaid arutelusid. Tavalisest rohkem on osalejate seas ka väliskülalisi,” selgitas Lauring. Ta avaldas lootust, et see rikastab külastajate festivalikogemust.