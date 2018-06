Viru rallile registreerus 65 võistluspaari kuuest riigist

Sarnaselt Tallinna rallile on ka Viru rallil starti tulemas kaks WRC autot, millest esimeses istuvad Eesti meistrivõistluste klass EMV1 liidrid Valerii Gorban – Sergei Larens (Mini Cooper WRC).

Mais Harjumaa teedel sõidetud meistrivõistluste etapil enda hooaja avaralli teinud Georg Gross on nüüd koos Raigo Mõlderiga võistlemas Ford Fiesta RS WRC autol koduteedel ning Grossil on varasematest aastatest koduteedelt ette näidata kolm esikoha karikat.

Lisaks kiiretele WRC autodele on üle nelja aasta taas toimuva Viru ralli starti tulemas ka mitu proto autot, millest ühes istumas ka 2012. aasta Viru ralli võitjad Rainer Aus – Simo Koskinen (VW Polo). Pärast ebaõnnestunud Tallinna rallit on taas stardis Egon Kaur – Rasmus Vesiloo (Ford Fiesta) ja Priit Koik – Silver Simm (Ford Fiesta). Esimest starti uuel Ford Fiesta proto autol on Virumaa teedel tegemas Roland Murakas – Kalle Adler.