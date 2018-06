Omniva kuller võib kohale vurada elektrikaubikuga

Omniva juhatuse liige Ansi Arumeel ütles, et Omniva sõidukid teevad ühe aastaga ligikaudu 254 ringi ümber maakera. «Meie kui logistikaettevõtte peamine ökoloogiline mõju tuleneb transpordist. Seetõttu peame väga oluliseks keskkonnasäästlike sõidukite kasutamist ning elektrilise kaubiku kasutuselevõtt on märgiline samm sellel teel,“ selgitas ta.

Omniva esimeseks elektrikaubikuks on 40 kWh akuga ja ligikaudu 170 kilomeetrise sõiduulatusega Nissan e-NV200, mille Omniva võtab kasutusse kaheks aastaks. Algul on elektrikaubik kasutusel Tallinna kullerpunktis, et testida autot tihedas linnaliikluses. Seejärel jätkub test mujal Eestis. Võimalik, et katsetuste käigus jõuab masin teenindama ka Järvamaa piirkonda.