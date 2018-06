Järvamaalt päästetud merikotkas lasti vabadusse

Kotkas läbis ravikuuri, mille käigus puhastati organism pliijääkidest. Ta tegi vabastamise eel kahe nädala jooksul ka lennutreeninguid. Madis Leivits ütles, et pidi enne kotka vabastamist veenduma linnu lennuvõimelisuses ja tugevuses, et ta looduses taas iseseisvalt hakkama saaks. «Praegu on ta valmis igal juhul oma kotkaelu juurde naasma. Kahjuks jäi sel isaslinnul kevadine paaritumine ja pereelu elamata, kuid elujõulise linnuna saab ta seda kindlasti jälle teha järgmisel aastal. Ehk leiab ta oma kaaslasegi üles, kui tal see olemas oli,» rääkis ta.

Leivits demonstreeris Prandi külamaja ees merikotka tiivasirutuse ulatust, mis sel konkreetsel isaslinnul on 2,2 meetrit. «Oma liigikaaslaste seas on ta selle näitajaga pigem selline väiksem tüüp,» nentis ta. Vanust on linnul vähemalt viis aastat, kui mitte rohkem. «Hindame kotkaste vanust sulestiku ja noka värvi järgi. Temal on saba valge ja nokk kollane, mis annab tunnistust, et tegemist on täiskasvanud isendiga. Kui vana ta täpselt on, ei tea keegi, sest lind polnud varasemalt rõngastatud,» kirjeldas ta.