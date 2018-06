Vaga Mama tegi Paides uksed lahti

Aasiapäraseid sööke pakkuv restoranikett Vaga Mama otsustas suve eel kanda kinnitada ka Paides, et raputada järvalaste maitsemeeli veidi teravamate toiduelamustega.

Ettevõtte omanik nepaallane Kamal Prasad Chalise ütles Järva Teatajale, et otsustas Paidesse söögikoha teha seetõttu, et siin pole ühtki konkurenti. «Loodan, et Paide ja Järvamaa inimesed proovivad ja võtavad uued maitsed omaks,» sõnas ta.