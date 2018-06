Riigigümnaasiumi uus õppejuht on Annika Orula

Füüsika- ja geograafiaõpetaja haridusega Orula on töötanud mitmes koolis. Loodusainete õpetajana on tema suurimaid soove tõsta õpilaste huvi loodusainete vastu ning käivitada Paides teadusteater.

Riigigümnaasiumi direktori Urmo Reitavi sõnul on kooli uus õppejuht täis tegutsemistahet, et riigigümnaasiumist saaks õpilase arengut toetav kool. "On aeg ümber lükata arusaam, et hea hariduse saab ainult siis, kui on väga raske, keeruline, igav ja kuiv," märkis Reitav.