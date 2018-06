Karuputke võõrliike aitavad tõrjuda ka maaomanikud

Karuputke võõrliike on Eestis tõrjutud juba üle 10 aasta. Viimastel aastatel on töömaht kasvanud tänu järjest teadlikumale ja oma ümbrusest hoolivale Eesti inimesele, kes annab Keskkonnaametile uutest kolooniatest teada. Kuigi ühe karuputke kasvukoha hävitamine võib kesta aastaid, näitab hävinud ja peaaegu hävinud putke kasvualade hulk, et tõrje toimib. Oluliselt on suurenenud ka hõredate ehk nõrgestatud karuputke kolooniate arv.