«Õnnelik tund» keelati baarides ära

Reklaamiseaduse muutmise eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholi tarbimisest tingitud sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

*alkoholireklaamides lubatakse edaspidi edastada vaid neutraalset teavet, välistatud on inimeste näitamine, atmosfääri kirjeldamine ja lugude jutustamine;

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann ütles, et maailma kogemus ja teaduslik tõendus kinnitavad, et alkoholipoliitika saab olla tulemuslik, kui ühise eesmärgi – tervise – nimel tegutsetakse mitmes valdkonnas korraga. «See tähendab, et tegeletakse alkoholi kättesaadavuse vähendamisega, piiratakse reklaami, ravitakse sõltlasi, kaitstakse lapsi ja noori jne,“ ütles ta.