Investeerimiskelmid on taas aktiivsed

Kelt ütles, et telefoni teel aktsiate pakkumise taga on pea alati kelmid. „Räägitakse suurest tootlikkusest ja kasumist ning pakutakse ka tuntud ettevõtete osakuid. Investeering ei või kunagi olla kergekäeline ning see peab olema läbi mõeldud. Rahapaigutus mistahes ettevõttesse, aktsiasse ja mistahes platvormi kaudu ei ole kunagi garanteeritud tuluga tegevus ning kui inimesele lubatakse igal juhul kasumit, siis peaks peas süttima punane tuluke,“ ütles Kelt. Ta lisas, et teine ohumärk on inimese arvutisse ligipääsu küsimine. „Me ju ei lase võõrast inimest enda kodu asjadesse tuhnima. Tundmatule arvutiligipääsu andmine just seda on,“ lausus Kelt.