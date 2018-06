Järvakad viivad võidupüha paraadile automaatidest suuremad "torud"

Paraadi rivis on 1500 inimest. Lauluväljakul rivistuvad üles üksused kõikidest Kaitseliidu malevatest. Lisaks on kompanii suuruste üksustega väljas Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred ning liputoimkonnad küberkaitseüksusest ning Kaitseliidu koolist. Eesti üksustest on rivis veel Politsei- ja Piirivalveameti rühm ning abipolitsei liputoimkond.