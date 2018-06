Täna algavad patrullkoerte kutsemeisterlikkuse võistlused

„Hea väljaõppega teenistuskoer on oma peremehe asendamatu partner, kelle abi võib mõnes olukorras olla kriitilise tähtsusega. Tubli politseikoera kasvatamine eeldab koerajuhilt täielikku pühendamist, oskusi, teadmisi ja kannatlikust. Algavad võistlused annavad koerajuhtidele hea võimaluse panna proovile oma kasvandike omandatud oskused ning ka teistelt midagi õppida,“ ütles võistluste peakorraldaja, politseimajor Tõnu Tänav.

„Võistlussituatsioonid oma iseloomult jäljendavad teenistuses ette tulevaid reaalseid olukordi. Stressitase nii koerajuhil kui teenistuskoeral on võistlustel kõrge, mis ongi parimaks võimaluseks hinnata koera ja tema juhi koostööd. Head tulemused võistlustel annavad kindluse, et teenistuskoerad saavad sama edukalt hakkama ka tööülesandeid täites,“ möönis Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskuse juht Jüri Pajusoo.

Praegu töötab Politsei- ja Piirivalveameti ridades 71 teenistuskoera, kellest 60 teevad patrullitööd. PPA patrullkoerteks on saksa ja belgia lambakoerad.

Sellest aastast pole Järvamaa politseinikel kohapeal kasutada enam ühtegi politseikoera. Üks ja ainus Jäpe koos Paide politseijaoskonna vanemkoerajuhi Taavi Idavainuga on töö tõttu maakonnast läinud.

Idavain jätkab oma karjääri Põhja prefektuuris ja see tähendab ka seda, et Jäpegi oma politseitööd enam Järvamaal ei tee. Teenistuskoerana on Jäpegi uuel tööpostil ja töötab seal koos Idavainuga.