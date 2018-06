Aravete saab peagi uue sularahaautomaadi

Swedbank andis teada, et kokkulepped majaomanikuga on saavutatud, maja ehitusega kõik korras ning lähinädalate jooksul paigaldavad nad uue sularahaautomaadi. Päris samasse kohta uut masinat ei paigaldata, kuid asukoht on sama maja küljes ja aadress endine - Piibe 16, Aravete.