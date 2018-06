Neljapäeval mälestatakse üle Eesti juuniküüditamise ohvreid

Järvmaal on neljapäeval näiteks kl 10 Türi kesklinna kalmistul leinapäeva mälestushetk, seejärel ootab Türi kultuurikeskuse kohvikus ees väike koosviibimine. Paides on kl 10 juuniküüditamise mälestamine Murtud rukkilille kivi juures. Pärast seda avatakse Vallitornis näitus ning Posti tn 4 maja juures räägib Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ühe küüditatud pere loo. Kl 12 on Koerus küüdistamisohvrite mälestuspäeva palvus.