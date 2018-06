Vaata videotest täiskasvanute keskkooli lõpetajate edulugusid. Need on tavalised inimesed meie kõigi seast, kes ühel hetkel jõudsid tööde, perede ja kodude kõrvalt uuesti koolipinki, et kord poolikuks jäänud haridustee lõpuks lõpuni teha.