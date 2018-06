Teeme Ära kutsub eestimaalasi üles Maailmakoristuse jaoks prügi kaardistama

„Maailmakoristuspäevani on jäänud 94 päeva ja selle aja jooksul on kõigil eestimaalastel võimalik illegaalseid prügipunkte kaardistada. Ja seda mitte üksnes Eestis, vaid üle kogu maailma,“ rääkis Teeme Ära Maailmakoristuste juht ja eestvedaja Eva Truuverk. „Selline eeltöö on ääretult vajalik, kuna rakendus aitab eestvedajatel täpsemalt hinnata prügi hulka ja asukohta ning võimaldab riikidel 15. septembril toimuvat maailmakoristuspäeva paremini planeerida.“