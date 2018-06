Mälestuspäeval avatakse Paide kirikus prokuratuuri ajaloo näitus

"Sada aastat tagasi, kui sündis meie riik, määrati ametisse ka esimene vabariigi prokurör. Oma sajandat sünnipäeva tahame tähistada sellega, et näidata, kes oleme ja kust tuleme, ikka selleks, et igaüks usuks Eesti õigussüsteemi ja et need, kes kuriteo läbi haiget on saanud tahaks ja julgeks riigi poole pöörduda, sest ta tunneb meid ning teab, et tahame ja saame aidata", ütles riigi peaprokurör Lavly Perling.