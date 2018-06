Jaanus Murakas kinnitab, et hetkel püsitakse graafikus, et 2019. aasta esimeses kvartalis Paides uue piimatööstuse ehituseks kopp maasse lüüa.

Kuigi investoriga tehakse koostööd juba eelmise aasta detsembrist, pole E-Piima juhatuse liige Jaanus Murakas veel valmis tema nime avalikustama. Ta kinnitab vaid, et tegemist on Hollandis väga tuntud piimatoodete müügiga tegeleva firmaga, ja sedagi, et kõigi tegevustega ollakse graafikus.