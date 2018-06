Ladaklubi peab Järvamaal suvepäevi

EESTI LADAKLUBI

Eesti Ladaklubi on 2001 aastast tegutsev seltsing, mis ühendab inimesi, kelle kireks on nõukogude päritolu sõiduauto Lada. Klubil on oma liikmeskond, lipp ning traditsioonilised ettevõtmised. Suurimad üritused on 2002 aastast alates peetud suve- ja talvepäevad.

Suviti koguneb klubilisi campima 20-40 autotäit, suurim klubiüritus toimus paar aastat tagasi Lõuna-Eestis kui kohal oli 74 Lada tüüpi sõiduautot.

Aastast 2018 on registreeritud MTÜ Eesti Ladaklubina. Klubi liikmed paiknevad üle Eesti ja on erinevas vanuses ning esindavad erinevaid elukutseid. Klubil on tihedad sidemed välja kujunenud ka Soome, Poola, Ungari, Tšehhi, Leedu ja Läti klubidega.