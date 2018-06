Unistus sai teoks: türilane ootab tuletorni tipust avanevat vaadet nautima

„See on nagu ühe suure unistuse täitumine,” ütleb projekti eestvedaja ja MTÜ Sõrve Tuletorn juht Andro Roosileht. „Sõrve tuletorn on tugev maamärk ja sümbol, mille otsast on kauni vaate nautimine kauaoodatud sündmus paljudele. Kaunist Sõrvemaad, merd ja taamal paistvat Lätit saab nüüd igaüks oma silmaga imetleda,” rõõmustab Roosileht ja lisab, „ma olen kindel, et kogemus on seda ronimist väärt.”