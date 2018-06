Tahad endale ka spordibaari? Osta!

Spordibaari avamise eestvedajateks on Valgma Hindreku talu elanikud Tuuli ja Margo Klementa. Baar on tehtud mobiilsesse konteinerisse, kust saab mänge jälgida nii mugavates kott-toolides lösutades, kui ka laua taga või baaripukil istudes.

Tuuli Klementa ütles, et spordibaar saab olema avatud kõikide jalgpalli MM mängude ajal. «Õnneks on mängud mõistlikel kellaaegadel. Need algavad enamasti kella viiest õhtul ning viimane lõpeb öörahu ajaks kenasti ära,» selgitas ta.