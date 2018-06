Mammograafiabuss peatub Türil, Aravetes, Järva-Jaanis ja Paides

Haigekassa teatel on rinnavähi sõeluuringu eesmärk avastada rinnavähk võimalikult varases järgus ning vähendada sel viisil kurnavat ja kulukat ravi ning haigusse suremust. Rinnavähki on uuringuga võimalik avastada enne, kui kasvaja on endast märku andnud ja organismis levima hakanud.