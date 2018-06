Paide Wabakohvik kutsub viimasele lõunale

"Igal asjal on algus ja ots. Wabakohviku ots Wabalinna majas on kätte jõudnud. Pakume viimast korda lõunat sel teisipäeval ja ootame külla kõiki, kel kõht tühi," kirjutab Wabakohvik oma Facebooki lehel.

Wabalinna majast, kus kohvik tegutseb, on kujunenud Paide kogukonna kokkusaamiskoht. Kaks korda nädalas on kohvikus linnarahvast kostitatud maitsva toiduga ning aeg-ajalt on seal toimunud ka nii kohalike kui kaugemalt pärit muusikute kontserte.