Loodusehituse nädalal valmib koopamaja

Koolituse korraldaja Sven Aluste selgitas, et loodusehituse nädalal on ka aastase rahvusvahelise loodusehituse projekti viimane kohtumine, mille käigus valmib kohalikust savist ja põhust kindlasti midagi kunstipärast. «Osalemas on kuni 16 inimest Leedust ja Rootsist ning kohti on ka kaheksale eestlasele,» täpsustas ta.