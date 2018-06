RMK korraldab aegade suurima üle-eestilise ühismatka

Ühismatka etapid

6. - 25. august Ähijärve-Aegviidu

Matk Ähijärvelt Aegviitu on matkaürituse pikim. See kestab 20 päeva ning on 627 kilomeetrit pikk. Matkajuht on Alar Sikk.

Teele jäävad Karula rahvuspark, Piusa koopad, Suur ja Väike Taevaskoda, Tinaliiva liivik, Võlingi allikad. Rada on jaotatud viieks etapiks.

12. - 25. august Kauksi-Aegviidu

Matk Kauksist Aegviitu on 396 km pikkune ja kestab kaks nädalat. Matkajuht on Andre Kaur.

Teele jäävad Peipsi järv, Agusalu kriivad, Valaste juga ja Põhja-Eesti pankrannik, Neeruti mäed. Matk on jaotatud neljaks etapiks.

16. - 25. august Peraküla-Aegviidu

Teekond Perakülast Aegviitu on 188 kilomeetri pikkune ning kestab kümme päeva, matkajuht on Tõnu Pihelgas.

Teele jäävad Peraküla rand, Rummu järv, Saula siniallikad. Matk on jagatud kolmeks etapiks.

17. - 25. august Ikla-Aegviidu

Teekond Iklast Aegviitu on täpselt 300 kilomeetri pikkune ning kestab üheksa päeva. Matkajuht on Kaidi Jõesalu.

Teele jäävad Liivi lahe liivarannad, Pärnumaa nõmmemetsad, Laiksaare lammimets, Soomaa rahvuspark, Hüpassaare ja Loosalu raba, Paunküla veehoidla. Rada on jagatud kolmeks etapiks.

18.- 25. august Penijõe-Aegviidu

Matk Penijõelt Aegviitu kestab kaheksa päeva ning on 211 km pikkune. Matkajuht on Maarja Mirjam Rajasaar.

Teele jäävad Matsalu rahvuspark, Kasari jõe luhad, Vana-Vigala hirvepark, Märjamaa järtad, Paunküla mäed. Rada on jagatud neljaks etapiks.

19.-25. august Oandu-Aegviidu

Matk Oandust Aegviitu saab alguse Oandu külastuskeskusest. Rada on 77 kilomeetri pikkune ning matk kestab seitse päeva. Matkajuhid on Tiina ja Jaak Neljandik.

Teele jäävad Lahemaa rahvuspark, Nõmmeveski ja Vasaristi juga, Viru raba, Kõnnu-Suursoo, Paukjärve oos, Jussi nõmm. Sellel rajal matkatakse ainult jalgsi ning liituda ja lahkuda on võimalik iga päev.

