Lapsed suvel tööle – jah, aga kuidas?

Aruteludes väidavad ühed, et pikk suvevaheaeg on maha visatud aeg, lastel peab olema midagi teha, muidu lähevad üle käte, ja parim ravim on töötamine. Teised vastavad, et koolitalv on olnud kurnav, pidev liiklemine liinil kool-trennid-ringid-õppimine on lapsed ära väsitanud ning suvi peab jääma puhkamiseks. Mõlemal poolel on õigus.