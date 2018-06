Võistluste peasekretär Anu Laanet ütles, et üle Eesti kogunes Koordi Kolmevõistlusele 26 võistluspaari. Kõige kaugemad tulijad olid Saaremaalt.

Järvamaa oli esindatud mitme võistlejaga, kes tulid ka auhinnalistele kohtadele. «Kolmevõistlus koosneb kolmest alast: koolisõit, takistussõit ning kross. Igal alal on eesmärk võistlus läbi teha võimalikult puhtalt miinuspunkte kogumata. Aga sageli on nii, et viimase päeva kossisõit paiskab kohad täiesti segamini,» selgitas Laanet.