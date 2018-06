Imavere kooli juhtimise võtab üle koolipere liige

Uueks koolijuhiks saab senine õppealajuhataja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiina Lohur, kes on Imavere põhikoolis töötanud 22 aastat. Tamm peab tema suureks eeliseks asjaolu, et tänu tema pikale staažile samas koolis on ta koolieluga hästi kursis.