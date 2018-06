Avastusmäng jõuab ka Järvamaale

Mänguga tutvustatakse 100 erilise paiga lugu. Mäng on valminud Euroopa kultuuripärandiaastal muinsuskaitseameti eestvedamisel kingitusena Eesti 100. sünnipäevaks.

Järva maakonnast on mängus aaretena sees A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel, jalgrattamuuseum Väätsal, Eesti piimandusmuuseum Imaveres, Seidla tuulik ja Norra Allikad.

Mängu koostamise eestvedaja Madle Lippus ütles, et mäng sobib väga hästi nii tudengiseltskondadele kui teismeliste või eelteismeliste lastega peredele, miks mitte ka suguvõsakokkutulekute ja klassikokkutulekute seltskondadele, et koos sisukalt ja lõbusalt mööda Eestit ringi sõites aega veeta ja põnevaid paiku külastades targemaks saada.

Aarded valiti mängu 2015. aastal toimunud rahvahääletuse tulemusel. Mängu valitud 100 aarde hulgas on nii kultuuri- kui looduspärandiobjekte. Mõned neist on tuntud paljudele. Näiteks Pirita klooster, üks olulisemaid Eesti keskaja sümboleid ja kultusfilmi Viimne Reliikvia üks võttepaiku. Ent Poruni ürgmets Alutaguse metsades, kuhu viib üksainuke tee või hämmastavalt suure mälestusmärkide tihedusega Kullamaa kirik ja kalmistu on ilmselt paigad, kuhu paljud sattunud ei ole.