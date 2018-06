Ajakeskus jaanipühi ei pea

"Tahame, et eestimaalased ja teisedki saaksid meie maa ajalooga tutvuda ka pühade ajal, kui kõigil on tavalisest rohkem aega ringi vaadata", põhjendas ajakeskuse otsust Wittensteini projektijuht Sander Tammist.

Sel suvel on ajakeskuses eriline sooduspakkumine: iga külastaja saab proovida ka eri ajastute maitseelamusi, mis on piletihinna sees. "Meie esivanemad on eri aegadel söönud erinevaid asju. Hea on iga ajastut ka maitsemeeltega tunnetada", kommenteeris Tammist.