TJA korraldab konkursi kiire interneti leviku toetamiseks 20 miljoni euroga

TJA peadirektori Kaur Kajak`u sõnul peab pikas perspektiivis hästi toimiv internetiühendus olema kättesaadav igal ajahetkel ja kõikjal üle Eesti, ka vähese asustusega maapiirkondades. „Tänapäeval on internetiühendus vajalik pea kõikideks igapäeva toiminguteks- töö tegemiseks, asjaajamiseks, ostude sooritamiseks, arvete tasumiseks ja muudeks finantstoiminguteks, suhtlemiseks, meelelahutuseks jne. Praegu on need võimalused piiratud või puuduvad üldse pea 162 000 kinnistul üle Eesti. Toetuse saab ettevõte, kes loob internetiühenduse võimalikult suurele hulgale valge ala kinnistutele. Reeglid oleme teinud sellised, mis soodustavad toetuse jaotumist kõikidesse maakondadesse.“