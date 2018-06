Tunnustatud graafik jõuab tagasi kodukanti

Üks pinkidest pühendatakse endisele teatritegelasele Aleksander Harald Trilljärvele, kes kuulus Estonia teatri algusaegadel selle juhtivate tegelaste hulka. Aastatel 1893-1898 oli ta Karinu koolis üks esimesi õpetajaid. Teine pink püstitatakse graafikule Herald Eelmale, kes on lõpetanud Karinu 7-klassilise kooli.

MTÜ Karinu külaselts Karame liige Vello Kallandi tõdes, et Eelmale pingi avamine on pigem erandlik juhtum. «Reeglina paigaldatakse pargipingid nende mälestuseks, keda pole, aga ma olen sellel seisukohal, et nii tunnustatud kunstnikku nagu Herald Eelmad võiks kiita tema eluajal,» selgitas ta.