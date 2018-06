Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad tasustatud lisapuhkepäevi

„Tegemist on täiesti uue puhkuseliigiga, kus riik võimaldab tasustatud puhkusepäevi ka täisealise sügava puudega inimese lähedastele. Seni said lisapuhkepäevi lapse erivajadustega tegelemiseks vaid puudega laste vanemad, eestkostjad või hooldajad,“ selgitas tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Lisapuhkepäevad on mõeldud näiteks sügava puudega inimesega arsti juures käimiseks, tema hoolduse korraldamiseks või lihtsalt koos vaba aja veetmiseks.“